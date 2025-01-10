Сценарист для Рилз

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки26 просмотров

Ищем сценариста для написания сценариев Рилз, разработки воронок продаж и монтажа. Ожидаем креативного специалиста с опытом более года, пунктуального и оперативного, умеющего работать в команде. Условия работы договорные.

4 месяца назад
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