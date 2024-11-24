Ищется видеомонтажёр для монтажа 10 рилсов. Оплата составляет 10.000 рублей. Примеры работ будут предоставлены в личных сообщениях. Возможность дальнейшего сотрудничества.
Сценарист рилс для маркетплейсов
Здравствуйте!
Ищу сценариста для создания рилсов, предпочтение новичкам, но важно, чтобы человек был увлечён работой и имел желание развиваться.
Будет здорово, если у вас есть опыт работы в сфере маркетплейсов.
Я обновляю портфолио и ищу компетентного специалиста для сотрудничества в этой области.
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