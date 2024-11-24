Сценарист рилс для маркетплейсов

Здравствуйте!

Ищу сценариста для создания рилсов, предпочтение новичкам, но важно, чтобы человек был увлечён работой и имел желание развиваться.

Будет здорово, если у вас есть опыт работы в сфере маркетплейсов.

Я обновляю портфолио и ищу компетентного специалиста для сотрудничества в этой области.