Сценарист рилс для маркетплейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки35 просмотров

Здравствуйте!

Ищу сценариста для создания рилсов, предпочтение новичкам, но важно, чтобы человек был увлечён работой и имел желание развиваться.

Будет здорово, если у вас есть опыт работы в сфере маркетплейсов.

Я обновляю портфолио и ищу компетентного специалиста для сотрудничества в этой области.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
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Был
8 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Владислав
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Данте
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
5 месяцев назад