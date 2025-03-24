Требуется специалист по видеомонтажу, который создаст видео для рилсов в Instagram с помощью ИИ. В проекте будут задействованы два персонажа: мужчина и женщина, озвучивающие текст, с соответствующим видеорядом. Пример работы будет предоставлен кандидатам. Отклики принимаются только от опытных специалистов.
Створення музичного кліпу за допомогою штучного інтелекту
Створення музичного кліпу за допомогою штучного інтелекту
Мета завдання: ознайомлення з можливостями використання штучного інтелекту в креативних індустріях, формування практичних навичок генерації контенту, озвучування та монтажу аудіовізуального продукту для сцени та медіа.
Завдання:
Генерація пісенного тексту: за допомогою інструментів штучного інтелекту (ChatGPT, Suno, Udio, будь-яких інших) створити унікальний текст пісні на довільну тему.
Створення музичного супроводу: використовуючи генеративні музичні AI-платформи (Suno, Udio, Soundraw, Beatoven, Brev тощо), створити мелодію та озвучену пісню.
Розробка відеоряду: візуалізувати пісню у вигляді кліпу. Монтаж здійснюється у будь-якому доступному редакторі .
Презентація:
· Представити відеокліп у форматі mp4.
· Мати при собі проєкт кліпу
Технічні вимоги:
· Тривалість кліпу: до 3 хвилин
· Формат файлу: .mp4
· Назва файлу: Прізвище_Назва_Кліп.mp4
Критерії оцінювання:
· Творчий підхід та оригінальність (25%)
· Якість сгенерованого аудіо та тексту (20%)
· Якість монтажу, візуального ряду та композиції кліпу (30%)
· Рефлексія та опис процесу роботи (15%)
· Дотримання технічних вимог (формат, тривалість до 3 хв) (10%)
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