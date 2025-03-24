Створення музичного кліпу за допомогою штучного інтелекту



Мета завдання: ознайомлення з можливостями використання штучного інтелекту в креативних індустріях, формування практичних навичок генерації контенту, озвучування та монтажу аудіовізуального продукту для сцени та медіа.

Завдання:

Генерація пісенного тексту: за допомогою інструментів штучного інтелекту (ChatGPT, Suno, Udio, будь-яких інших) створити унікальний текст пісні на довільну тему.

Створення музичного супроводу: використовуючи генеративні музичні AI-платформи (Suno, Udio, Soundraw, Beatoven, Brev тощо), створити мелодію та озвучену пісню.

Розробка відеоряду: візуалізувати пісню у вигляді кліпу. Монтаж здійснюється у будь-якому доступному редакторі .

Презентація:

· Представити відеокліп у форматі mp4.

· Мати при собі проєкт кліпу

Технічні вимоги:

· Тривалість кліпу: до 3 хвилин

· Формат файлу: .mp4

· Назва файлу: Прізвище_Назва_Кліп.mp4

Критерії оцінювання:

· Творчий підхід та оригінальність (25%)

· Якість сгенерованого аудіо та тексту (20%)

· Якість монтажу, візуального ряду та композиції кліпу (30%)

· Рефлексія та опис процесу роботи (15%)

· Дотримання технічних вимог (формат, тривалість до 3 хв) (10%)