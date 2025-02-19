Створити відеовідгук для телеграм каналу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок51 просмотр

Потрібні чоловіки для створення відеовідгуку для телеграм каналу. Відео має бути до 1 хвилини, є зразок тексту, який потрібно сказати українською або російською мовами

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2 месяца назад
nellya7
Альона 
23 года
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад

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