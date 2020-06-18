Субтитры: сделать субтитры и вшить их в видео

Нужно сделать субтитры и вшить их в видео, для последующего размещения этого видео в Instagram: https://instagram.com/decoratis/

Субтитры нужно сделать в таком стиле: https://www.instagram.com/p/B4ShJx_DSx-/

Ссылку на видео, инструкцию и подробности см. в прикреплённом файле.