Описание:

Нужно снять видео в развлекательной тематике. У нас есть готовый шаблон, по которому легко работать. На создание одного видео уходит не более 15–20 минут.

Нужно более 500 видео, но вы можете выбрать сколько хотите сделать

От вас:

Базовые навыки работы с видео.

Ответственность и соблюдение

сроков.