Съёмка простых видео для соцсетей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок128 просмотров

Описание:

Нужно снять видео в развлекательной тематике. У нас есть готовый шаблон, по которому легко работать. На создание одного видео уходит не более 15–20 минут.

Нужно более 500 видео, но вы можете выбрать сколько хотите сделать

От вас:

Базовые навыки работы с видео.

Ответственность и соблюдение

сроков.

Съёмка видео
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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