Шукається помічник для монтажу кулінарних відео на YouTube. Завдання: монтаж відео, створення тексту для озвучки з використанням ChatGPT, озвучка в elevenlabs, а також створення субтитрів. Оплата $50 за відео до 8,5 хвилин. Потрібно знання англійської мови A2+. Тестові завдання безкоштовні.
Съёмка простых видео для соцсетей
Описание:
Нужно снять видео в развлекательной тематике. У нас есть готовый шаблон, по которому легко работать. На создание одного видео уходит не более 15–20 минут.
Нужно более 500 видео, но вы можете выбрать сколько хотите сделать
От вас:
Базовые навыки работы с видео.
Ответственность и соблюдение
сроков.
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