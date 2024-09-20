Съёмка в видео на Ютуб.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт1 заявка15 просмотров

Добрый день, ищу женщину 29-40 лет, для съемок видео ролика, необходимо будет ярко отыграть маму школьника.
Необходимо иметь доступ к компьютеру и по возможности игру GTA V.

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4 дня назад
Илья
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4 дня назад

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Інна
 
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