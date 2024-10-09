Требуется озвучить детскую сказку украинским языком с профессиональным студийным качеством. Объем текста составляет 550 слов. Аудио станет дополнением к электронной и печатной версии книги.
Треба записати відео відгук до 1хв
Потрібна людина,яка запише відео на телефон,потрібно мати гарну одежу,і знімати не перед холодильником
Заявки фрилансеров
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