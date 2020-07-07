Всем добрый день/вечер! Надо снять видео на свою камеру в приемлимом качестве. Текст Вам отправляем вместе с ТЗ. Требования: -Мужчины 22+ -Приятная внешность ...
Требуется монтаж видео интервью
Требуется смонтировать 6 минутное видео интервью.
Хронометраж до скольки получиться. Но чем меньше, тем лучше.
Убрать засветы. Покрасить приятным лутом.
Видео в 4к. Сохранить в FHD.
В идеале смонтировать по крупности.
Сделать мини анимацию заставки с логотипом компании: плавно выплывает.
Сначала Астро-Волга. Затем Частный страховой брэнд. Затем: Нам 30 лет.
Можно сделать как-будто блик прошёл по буквам. На ваше усмотрение.
Используете 2 лого (цветной).
Заставка будет в начале видео.
Все файлы для скачивания: https://yadi.sk/d/N6UU1wPpPHY66Q
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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