Требуется монтаж видео интервью

Требуется смонтировать 6 минутное видео интервью.

Хронометраж до скольки получиться. Но чем меньше, тем лучше.

Убрать засветы. Покрасить приятным лутом.

Видео в 4к. Сохранить в FHD.

В идеале смонтировать по крупности.

Сделать мини анимацию заставки с логотипом компании: плавно выплывает.

Сначала Астро-Волга. Затем Частный страховой брэнд. Затем: Нам 30 лет.

Можно сделать как-будто блик прошёл по буквам. На ваше усмотрение.

Используете 2 лого (цветной).

Заставка будет в начале видео.

Все файлы для скачивания: https://yadi.sk/d/N6UU1wPpPHY66Q