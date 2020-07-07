Требуется монтаж видео интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок712 просмотров

Требуется смонтировать 6 минутное видео интервью. 

Хронометраж до скольки получиться. Но чем меньше, тем лучше. 

Убрать засветы. Покрасить приятным лутом. 

Видео в 4к. Сохранить в FHD. 

В идеале смонтировать по крупности. 

Сделать мини анимацию заставки с логотипом компании: плавно выплывает. 

Сначала Астро-Волга. Затем Частный страховой брэнд. Затем: Нам 30 лет. 

Можно сделать как-будто блик прошёл по буквам. На ваше усмотрение. 

Используете 2 лого (цветной). 

Заставка будет в начале видео.  

Все файлы для скачивания: https://yadi.sk/d/N6UU1wPpPHY66Q 

5 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

illia_kushlyk
Илья Кушлик 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Рекомендую Илью как хорошего исполнителя.
Хороший заказчик, быстрая коммуникация, рекомендую.

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illia_kushlyk
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