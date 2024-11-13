Требуется нарезчик видео twitch

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок54 просмотра

Нужно будет брать материал с twitch канала тематика GTA 5 rp и монтировать серии на ютуб с переходами плавными, возможно на постоянную основу

Монтаж видеороликовНарезка видео
6 месяцев назад
6ix
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Заявки фрилансеров

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