Требуется специалист для создания видеоролика длительностью от 2 до 5 минут. Видео должно содержать пошаговую инструкцию по основным функциям продукта. Ожидается высокое качество изображения и звука, дружелюбный стиль подачи информации, а также добавление текстовых аннотаций и графики. Видео будет на английском языке.