Требуется переделать видео из шаблона

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  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте, для проекта riptube.ru нужно переделать промо видео-ролик.

Вот старый ролик - https://www.youtube.com/watch?v=c5DnLiFKdto

Все исходники имеются. Оплата высокая!

Рустам

9 лет назад
OZAT
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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