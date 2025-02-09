Требуется смонтировать видеоролик для YouTube длительностью 12-13 минут. Использовать аудио из wav файлов, убрать звук с камеры. Включить видеовставки длительностью до 6 секунд, с учетом переходов и качества оригинала. Опыт монтажа для YouTube приветствуется.
Требуется редактор для обработки видео
Требуется видеоредактор для обработки видео.
Только Украина.
Необходимо обработать два видео.
В одном видео добавить картинки, улучшить качество, добавить свет, убрать тени.
Во втором видео--нужно собрать одно целое видео из различных кусочков.
Заменить фрагменты видео.
Длительность каждого видео до минуты.
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