Требуется редактор для обработки видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок61 просмотр

Требуется видеоредактор для обработки видео.
Только Украина.
Необходимо обработать два видео.
В одном видео добавить картинки, улучшить качество, добавить свет, убрать тени.
Во втором видео--нужно собрать одно целое видео из различных кусочков.
Заменить фрагменты видео.

Длительность каждого видео до минуты.

Обработка видеоРедактирование видео
3 месяца назад
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