Требуется видеоредактор для обработки видео.

Только Украина.

Необходимо обработать два видео.

В одном видео добавить картинки, улучшить качество, добавить свет, убрать тени.

Во втором видео--нужно собрать одно целое видео из различных кусочков.

Заменить фрагменты видео.



Длительность каждого видео до минуты.