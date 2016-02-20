Требуется создать подобное видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок314 просмотров

Добрый день! 

Требуется создать подобное видео. По анимации заднего фона будет попроще, скорее всего отснимем реальное видео для этого.

Тематика представленная в видео будет отличаться, анимации  будут на 30-40% проще.

Обязательное требование к заявке, дать примерную оценку по бюджету и срокам на разработку подобного видео

Пример: https://www.youtube.com/watch?t=1&v=G-LlVA7Cgt0

9 лет назад
johnvoronov
Джон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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