Добрый день!

Требуется создать подобное видео. По анимации заднего фона будет попроще, скорее всего отснимем реальное видео для этого.

Тематика представленная в видео будет отличаться, анимации будут на 30-40% проще.

Обязательное требование к заявке, дать примерную оценку по бюджету и срокам на разработку подобного видео

Пример: https://www.youtube.com/watch?t=1&v=G-LlVA7Cgt0