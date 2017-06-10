Здравствуйте, необходимо создать трейлер и видео геймплея к альфа версии игры для конкурса Indie Cup. Сразу скажу, что с проектом участвуем ради участия, а не ради победы, а в требованиях к заявку эти два видео. Прикрепляю скриншотов. Интерактивная визуальная новелла, в которой меньше от новеллы и больше от интерактива. Демка проходится меньше чем за час. А если диалоги пролистывать, то в разы быстрее