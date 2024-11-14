Цветокоррекция и добавление субтитров Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок30 просмотров

Я ищу креативного специалиста для монтажа рилсов.

Необходима цветокоррекция и добавление субтитров.

Профессиональный монтаж не нужен, только любительская съемка.

Прошу поделиться своими кейсами и расценками.

При отклике в личку пишите «монтаж».

ReelsДобавление субтитровЦветокоррекция
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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