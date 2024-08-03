Требуется монтаж видео рилса из предоставленных исходников. Необходима работа по созданию сторитейлинга, длительность финального видео должна составлять до одной минуты. Ожидается качественная обработка и креативный подход к монтажу.
Убрать посторонние звуки на видео, шум
Нужно из видео убрать посторонние шумы, сделать более чистый звук.
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