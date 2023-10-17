Улучшить качество видео

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Открыт3 заявки20 просмотров

Нужна четкая, контрастная и более яркая картинка

Обработка видео
7 часов назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
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Заявки фрилансеров

Мария
 
25 лет
8 часов в сервисе
Была
2 часа назад
2 часа назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
7 часов назад
#1
Видеомонтаж
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 отзыва(-1)
7 часов назад