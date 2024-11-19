Вакансия видеомонтажера (контент о криптовалютах)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка8 просмотров

Я ищу креативного видеомонтажера для создания качественного контента о криптовалютах и технологиях.

Требуется уверенное знание английского языка для создания субтитров.

В обязанности входит монтаж видео с 'говорящей головой', создание привлекательных превью, добавление субтитров и таймкодов.

Предлагаем гибкий график работы, возможность удаленной работы и конкурентоспособную зарплату.

Жду резюме и примеры работ.

Добавление субтитровМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
69 отзывов(-1)
5 месяцев назад
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