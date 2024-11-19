Требуется видеомонтажер для монтажа видео: вставить логотип, заменить аудиодорожку на нейтральную мелодию, сохранить фрагмент с песней и удалить английские субтитры. Видео предназначено для однократного показа группе туристов. Права на музыку отсутствуют.
Вакансия видеомонтажера (контент о криптовалютах)
Я ищу креативного видеомонтажера для создания качественного контента о криптовалютах и технологиях.
Требуется уверенное знание английского языка для создания субтитров.
В обязанности входит монтаж видео с 'говорящей головой', создание привлекательных превью, добавление субтитров и таймкодов.
Предлагаем гибкий график работы, возможность удаленной работы и конкурентоспособную зарплату.
Жду резюме и примеры работ.
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