Есть идея нарисовать с помощью нейросетей короткометражку (Runway или любая другая, а также, возможно, понадобится нейросеть для генерирования звука, и т.д.)

Есть готовый сценарий, который я адаптирую к согласованной продолжительности видео. Продолжительность - от 3-4 минут до минут 15-20. Скорее всего ближе к первому , поскольку качество результата негарантированно.

Желательно наличие максимальной подписки на необходимые нейросети (для генераций).

Может кто хочет попробовать себя в этом новом направлении? Новый (надеюсь, интересный) опыт, совместные авторские права на готовый продукт, упоминание себя в титрах. Это всё плюс к оплате труда, разумеется.

Бюджет ограничен. Конкретные суммы озвучить пока не готов в виду вышесказанного (надо изучить рынок услуг, определиться с продолжительностью видео, тогда будет более предметно).