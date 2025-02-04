Видео монтаж курса

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Закрыт14 заявок63 просмотра

Требуется склейка видео со слайдами

Будет 21 видео и к каждому по 13-14 слайдов

Монтаж видеороликов
3 месяца назад
Mary_cos
45 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Еммануель
 
29 лет
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
Александра
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Кирилл
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Одександр
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Євген
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
11 отзывов
3 месяца назад
Юлія
 
33 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Павло
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Ілля
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 месяца назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
17 минут назад
36 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Андрей
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
3 месяца назад
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
23 минуты назад
69 отзывов(-1)
3 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад