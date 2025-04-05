Требуется записать видео отзыв на русском языке о выполненной работе по продвижению в соцсетях. Важно, чтобы говорящий хорошо владел русским языком. Длительность видео — до 30 секунд, возраст исполнителя от 25 лет и старше.
Видео-монтаж рекламного ролика
Необходимо создать видео-монтаж - рекламный ролик для вебсайта.
- Необходим опыт.
Подробности после собеседования.
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