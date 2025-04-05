Видео-монтаж рекламного ролика

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Открыт13 заявок69 просмотров

Необходимо создать видео-монтаж - рекламный ролик для вебсайта.

- Необходим опыт.

Подробности после собеседования.

Монтаж видеороликовСоздание рекламных роликов
23 дня назад
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