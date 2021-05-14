Нужно подготовить Интро, Заставку: видео для выкладки в Youtube для своего канала. Видео о работе с приложенем WMS (Работа со складом, Маркетплейсами) Мы рассказываем в них о том как работает та ...
Видео Нарезка Слайдшоу С Эффектами Для Аудио Истории Об Исскустве 4мин
История о непредвиденном успехе казавшевося поначалу обреченного на провал концерта.
Текст тут:
https://docs.google.com/document/d/1Y2q0pne3FPPMQTHmqiIGwOVlRcrSElXuheZB8e_T27s/edit?usp=sharing
Аудио начитка:
https://drive.google.com/drive/folders/1bQ5myWp2-uBx27QpuJfPDQkiDMojX0Cf?usp=sharing
Длительность - 4 мин.
Для Ютуб и соц сетей.
Мы пытаемся запустить этот формат историй на регулярной основе поэтому цена- важный критерий.
Пример который нравится тут: https://www.instagram.com/tv/CNiWEQrlbxS/?igshid=ul169v3wnjr5
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно из отснятого материала на дрон и другие камеры создать 2 минутный ролик(чисто видеоряд с правками) и 1 минутный ролик из съёмок которые происходят каждую неделю то есть показать темп строительства, скидывайте примеры своих работ ...Видеомонтаж28 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Нарезки видео короткие, нужно что то вроде музыкального клипа, музыку подберу сам, с вас только склейка и эффекты, присылайте примеры работВидеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
- $32
Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения Требования: Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно посмотреть видео порядка 7-9 видео и сделать смешные коментарий к смешным моментам в футбольном матче и сделать одно видео под это сделать второе видео а прав ли судья человек должен разбираться ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт4 года назад
- $75
Нужен человека который сделает быстро и качественно динамичное видео ( материал уже отснят ) Приветствуется знание 3D для создание сцены ( бюджет можно увеличить ) Цель видео - мини клип для instagram и ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется обработка видеороликов. Частично ручная, частично нейронкой. Просьба откликаться только с реальным опытом. Детали в личку. Отклик начните с ВИДЕО. Сразу укажите вилку цены и телеграм.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна помощь профессионального сценариста в работе над сценарием продающего ролика. Видео для образовательной программы. Хронометраж до 15 минут. Спикер - выдуманный персонаж. Задачи: Есть несколько концептов сценария, нужно вместе ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад