Видео отзыв на азербайджанском языке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок85 просмотров

Добрый день, дорогие исполнители!

Требуется несколько разных, коротких видео отзывов на азербайджанском языке.

Сложность - минимальная.

Прошу всех, кто желает выполнить, откликайтесь!

Создание видео
4 месяца назад
BeatStar
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21 день назад

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