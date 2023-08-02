Видео отзыв на казахском языке

Требуется видеомонтаж для нарезки и компоновки десятка коротких роликов (15-30 сек) в одно динамичное видео. Необходимо добавить заставки в начало и конец, а также текст заголовка. Интересует стоимость за один ролик и за пакет из десяти видео для постоянного сотрудничества (10 видео в месяц).