Необходимо смонтировать видео отзыв с собакой бойцовской или крупной породы. Для начала работы требуются фотографии собаки для согласования с заказчиком. Убедитесь, что видео качественное и соответствует требованиям.
Видео отзыв на Русском языке
Видео отзыв на Русском языке.
Важно! Необходимо хорошо говорить на Русском. Текст до 30 секунд.
Возраст: от 25 и выше.
Видео на тему - Выполненная работа по продвижению в соц сетях
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