Видео отзыв на Русском языке

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт10 заявок57 просмотров

Видео отзыв на Русском языке.

Важно! Необходимо хорошо говорить на Русском. Текст до 30 секунд.

Возраст: от 25 и выше.

Видео на тему - Выполненная работа по продвижению в соц сетях

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