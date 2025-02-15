Видео отзыв от парня на 10 секунд

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок101 просмотр

Добрый день, дорогие исполнители! Требуются короткие видео отзывы (10 секунд) в кружок телеграм.

Сложного минимум, но нужно сделать уверенно и с эмоциями! Все детали в л/с

TelegramЗапись видеоотзывов
3 месяца назад
BeatStar
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