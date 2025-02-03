Видео отзыв с лицом, нужно прочитать текст который я скину

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок117 просмотров

Нужен ролик длительностью 30 секунд, где вы будете находиться в красивом месте, в красивой одежде, текст для съёмки ролика я отправлю.

Написание отзывовСоздание видео
3 месяца назад
guest_1738607542166
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Юлия
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Одександр
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Виктория
 
17 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Світлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Михаил
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Софья
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Олеся
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Діана
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
день назад
3 месяца назад
Ігор
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Юлія
 
33 года
3 месяца в сервисе
Была
15 часов назад
3 месяца назад
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад