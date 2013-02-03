Видео/презентация для нового сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо создать рекламный видеоролик для компании Vega Line. В связи с этим необходим исполнитель, который мог бы предложить нам сценарий и выполнить всю работу монтажа. В ролике необходима реклама натяжных потолков, ламината, дверей. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Для нового сайта нужно создать видео презентацию для клиентов портала, и видео презентацию для потребителей.
Просьба предоставить ссылки на ваши работы с указанием:
1. стоимости в качестве аналога за 1 минуту ролика;
2. сроки изготовления 1- минутного ролика по примеру из ссылки.
В формате, примерно:
1. ссылка / стоимость / сроки;
2. ссылка / стоиомость / сроки
...
Спасибо.
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Здравствуйте, фрилансеры. Нам необходимо создатьhttp://video.yandex.ru/#search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86&filmId=ql1O77K6UXI%2C аналогичный видеоролик для компании Vega Line. Исполнитель должен быть опытными и очень ответственным.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
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