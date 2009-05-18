Видео. Тема:Я люблю делать то, что другие не любят

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки332 просмотра
#1$

Необходимо снять себя на веб-камеру, видеокамеру, телефон (с приемлемым качеством) видеоролик,

почему Вам нравится делать то, что другие терпеть не могут. Продолжительность от 15 секунд, но не более минуты.

Ролик должен находиться на одном из сервисов rutube, youtube, video.mail и т.п.

Заказчик оставляет за собой право использовать ролик на своих ресурсах, демонстрировать, копировать без уведомления исполнителя. Исполнитель так же не ограничивается в использовании своего ролика.

Высокохудожественность и репортажные съемки не требуются. Просто объясните почему Вам нравится это делать, глядя в камеру.

Один ролик оценивается в 50-100 рублей, если Вы заранее указываете сумму в 100 рублей или более, Вы должны быть уверены, что Ваш ролик того стоит.

Если Вы хотите ответить более чем на один вопрос, сделайте отдельные ролики. Один вопрос - один ролик.

Примерные темы:

"Я люблю мыть посуду, потому что..."

"Я люблю мыть туалет, потому что..."

"Я люблю свою работу ассенизатора, потому что..."

"Мне нравится стирать вручную пеленки, потому что..." и т.д.

Вы можете выбрать любую тему, но с условием, что большинство людей не любят или не хотят этим заниматься или это занятие вызывает раздражение.

Выбрано будет несколько роликов, но не более 10.

P.S. Не пытайтесь описывать то, чем никогда не занимались или пытаться объяснить почему Вы любите что-то, что на самом деле ненавидите.

16 лет назад
pgi
45 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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