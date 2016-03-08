Видео заставка с логотипом

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен12 заявок247 просмотров

Всем привет! Требуется анимация логотипа со звуками (звуки ваши) в детском мультяшном стиле на 3-5 секунд для вставки в видео. Фон белый. Тени не нужны. Качество 1080. Делаю выбор по стоимости, времени исполнения и по отзывам на сервисе. Пример логотипа прикреплен, в векторе имеется. Оплата после принятия работы.

просто пример (начало ролика) - http://www.youtube.com/watch?v=6TLdj4Rhneo

9 лет назад
crazy1
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Romasikkk
Роман 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо Роману за отличное выполнение работы! Представил несколько вариантов на выбор. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный работодатель, знает чего хочет, быстро производит выплату да и вообще приятно было с ним пообщаться.

Заявки фрилансеров

Romasikkk
Роман 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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