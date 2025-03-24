Videoinstallation eines Videos auf YouTube

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен4 заявки36 просмотров
Schneiden und bearbeiten Sie ein Video auf YouTube, 15 Minuten + – mit Übergängen und Musik
Добавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликовМоушн-дизайнНарезка видео
месяц назад
guest_1742759638294
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
месяц назад
$20
1 день
Die Arbeiten wurden umgehend und streng nach den technischen Anforderungen durchgeführt.Schneller als erwartet ausgeführt, bin mit der Arbeit zufrieden und ich rate Ihnen zur weiteren Zusammenarbeit
Alles ist auf höchstem Niveau, vielen Dank für Ihr Vertrauen

Заявки фрилансеров

vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
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2 часа назад
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