Видеомонтаж

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Закрыт3 заявки59 просмотров

Добрый день! На сайте для прослушивания звонков, мне необходимо отснять видео, в котором один звонок нужно изменить, я отправлю 2 скриншота:

в 1 скрине реально открытый сайт

во 2 скрине сделанный в фотошопе, где изменили несколько цифр и покрасили в красный цвет, если возможно, хотел бы связаться по телефону и объяснить конкретнее. По стоимости договоримся

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