Добрый день! На сайте для прослушивания звонков, мне необходимо отснять видео, в котором один звонок нужно изменить, я отправлю 2 скриншота:

в 1 скрине реально открытый сайт

во 2 скрине сделанный в фотошопе, где изменили несколько цифр и покрасили в красный цвет, если возможно, хотел бы связаться по телефону и объяснить конкретнее. По стоимости договоримся