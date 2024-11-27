Требуется видеомонтаж эмоционального ролика для адаптации новых сотрудников. Сюжет: новый сотрудник теряется в задачах, коллеги помогают, он ощущает уверенность и сам поддерживает других. Использовать анимацию в стиле скетчей или hand-drawn, добавить легкую фоновую музыку и финальную фразу 'Мы растём вместе'.
Видеомонтаж
Ищу специалиста по адаптации видео-контента для Reels в Instagram
Тематика: женское здоровье волос — выпадение, уход, витамины и нутриенты.
Что нужно делать:
1. Поиск контента:
Находить в Instagram видео по заданным темам из заранее предоставленного списка.
2. Создание хуков:
Придумывать по 5 вариантов яркого и цепляющего хука (первых 3 секунд видео). Это может быть:
— визуальный приём (фото/видеофрагмент),
— звуковой эффект,
— эмоциональный отрывок,
— интригующий текст на экране и т.д.
Подробные примеры и структура — предоставим.
3. Финальные экраны:
Создавать по 5 вариантов финальных экранов с призывом к действию (CTA) — подписка, коммент, переход по ссылке и пр.
4. Монтаж Reels-видео:
Собирать итоговое видео в следующей структуре:
— хук с наложенными эффектами,
— основное видео (если оно на русском — использовать оригинал; если на другом языке — наложить русские субтитры или аудиодорожку),
— финальный экран.
На каждую тему делать по 5 вариантов видео: одинаковое основное содержание, но с разными хуками и финальными экранами — для тестирования креативов.
На первом этапе — 2 темы → 10 видео.
Если успешно сработаемся, будет регулярная работа на ежедневной основе.
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