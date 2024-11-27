Ищу специалиста по адаптации видео-контента для Reels в Instagram

Тематика: женское здоровье волос — выпадение, уход, витамины и нутриенты.

Что нужно делать:

1. Поиск контента:

Находить в Instagram видео по заданным темам из заранее предоставленного списка.

2. Создание хуков:

Придумывать по 5 вариантов яркого и цепляющего хука (первых 3 секунд видео). Это может быть:

— визуальный приём (фото/видеофрагмент),

— звуковой эффект,

— эмоциональный отрывок,

— интригующий текст на экране и т.д.

Подробные примеры и структура — предоставим.

3. Финальные экраны:

Создавать по 5 вариантов финальных экранов с призывом к действию (CTA) — подписка, коммент, переход по ссылке и пр.

4. Монтаж Reels-видео:

Собирать итоговое видео в следующей структуре:

— хук с наложенными эффектами,

— основное видео (если оно на русском — использовать оригинал; если на другом языке — наложить русские субтитры или аудиодорожку),

— финальный экран.

На каждую тему делать по 5 вариантов видео: одинаковое основное содержание, но с разными хуками и финальными экранами — для тестирования креативов.

На первом этапе — 2 темы → 10 видео.

Если успешно сработаемся, будет регулярная работа на ежедневной основе.