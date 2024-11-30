Требуется видеомонтажер для создания коротких и динамичных Reels различной тематики. Необходим опыт работы с короткими видео и наличие портфолио. Укажите стоимость услуг.
Видеомонтаж для празднования 40-го дня рождения
Я переехал в Европу уже как 6 лет назад. Мне нужно смонтировать ролик с видеопоздравлениями от семьи и друзей на разных этапах ее жизни, а также подборку фотографий, положенных на музыку. Я буду собирать весь контент, чтобы поделиться им, и у меня есть общее представление о том, как будет выглядеть фильм, но мне нужен креативный рассказчик, который поможет сделать увлекательное видео, не затягивающее и не слишком однообразное. Если у вас есть творческое чутье и вы можете помочь воплотить мое видение в жизнь, буду рад услышать вас!
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