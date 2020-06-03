Видеомонтаж промо ролика

Здравствуйте, для инстаграма нужно создавать видеоролики. Мы предоставляем вам неподготовленные видео и записи с фотосессий. Вам нужно нарезать, собрать и наложить музыкальный фон для этого ролика. Просьба указывать цену за вашу ...