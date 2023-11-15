Видеомонтаж Reels с примером

$6
ВидеомонтажЗакрыт12 заявок62 просмотра
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Необходим видеомонтаж Reels для инстаграма.

Нужно сделать ролик на подобие такого:

https://www.instagram.com/reel/CvomgqNtpWA/?igshid=MWFvZDJ3OGM2NXo2Nw%3D

месяц назад
akeychannel
23 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад