Видеомонтаж Reels с примером

Приветствую, мне необходимо подготовить черновой монтаж видеоматериала для дальнейшей работы с ним. Работаю над обзором RP проекта по вселенной игры "Киберпанк". Примерное ТЗ следующее: 1. Составить список ключевых моментов из 7 часов материала, которые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим видеомонтаж Reels для инстаграма.
Нужно сделать ролик на подобие такого:
https://www.instagram.com/reel/CvomgqNtpWA/?igshid=MWFvZDJ3OGM2NXo2Nw%3D
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