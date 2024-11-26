Видеомонтаж с визуализацией карт

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки62 просмотра

Выполнить монтаж видеоролика максимально близко к стилю YouTube-канала CaspianReport.
Пример: https://youtu.be/Sjmb8O-fRWI?si=DnRqtSxElmsQa-4m&t=505
Исходные материалы для монтажа - аудиодорожка и текстовый сценарий.
Длительность - от 12 до 18 минут.
Язык звука и визуализации - русский.
Бюджет - $20/минута

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
guest_1732633087700
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Заявки фрилансеров

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Видеомонтаж
Алексей
 
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