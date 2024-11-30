Я ищу талантливого видеомонтажера для работы с двумя бизнес-аккаунтами.

Как монтажер Reels, вы будете заниматься монтажом Reels и рекламных макетов, а также монтировать видео с мероприятий, включая склейку, музыку, субтитры, текст и логотипы.

Дополнительно необходимо будет создавать рекламные макеты из стоковых видео и монтировать анимационные видео, занимаясь динамичным монтажом и поиском вставок и картинок.

Базовый монтаж разговорных видео также будет частью ваших задач.

Для этого требуется профессиональное владение CapCut и знание английского языка на уровне В1-В2.

Грамотность и знание стоковых площадок важны, а креативность и понимание трендов помогут вам успешно выполнять поставленные задачи.

Приветствуется опыт работы с нейросетями и приложениями для обработки озвучки/голоса.

Условия работы – удаленная работа по задачам, около 10 роликов в месяц, сдельная оплата.

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