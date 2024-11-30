Требуется видеомонтаж для создания ролика к 40-летию с поздравлениями от семьи и друзей, а также подборкой фотографий под музыку. Ищется креативный специалист, способный сделать увлекательное видео, основываясь на предоставленном контенте. Ваше творческое чутье поможет воплотить видение в жизнь.
Видеомонтажер для работы с бизнес-аккаунтами
Я ищу талантливого видеомонтажера для работы с двумя бизнес-аккаунтами.
Как монтажер Reels, вы будете заниматься монтажом Reels и рекламных макетов, а также монтировать видео с мероприятий, включая склейку, музыку, субтитры, текст и логотипы.
Дополнительно необходимо будет создавать рекламные макеты из стоковых видео и монтировать анимационные видео, занимаясь динамичным монтажом и поиском вставок и картинок.
Базовый монтаж разговорных видео также будет частью ваших задач.
Для этого требуется профессиональное владение CapCut и знание английского языка на уровне В1-В2.
Грамотность и знание стоковых площадок важны, а креативность и понимание трендов помогут вам успешно выполнять поставленные задачи.
Приветствуется опыт работы с нейросетями и приложениями для обработки озвучки/голоса.
Условия работы – удаленная работа по задачам, около 10 роликов в месяц, сдельная оплата.
Напишите, если вас заинтересовало предложение!
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