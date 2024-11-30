Видеомонтажер для Reels

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Закрыт3 заявки32 просмотра

Я ищу видеомонтажера для создания коротких, динамичных и креативных Reels.

Обязанности включают монтаж Reels различной тематики.

Необходим опыт работы с монтажом коротких видео и наличие портфолио с примерами работ.

Также мне нужно четкое представление о стоимости твоих услуг (прайс).

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Илюза
 
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