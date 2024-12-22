Видеомонтажер для создания видеороликов и шортсов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок32 просмотра

Нужен видеомонтажер для создания до 3-4 горизонтальных видеороликов в месяц и подготовки до 20 вертикальных шортсов из горизонтальных видео. Также требуется добавление субтитров, графики, анимаций и визуализаций. Соблюдение графика разработки и выпуска контента совместно с SMM. Работа удалённая.

Добавление субтитровСоздание анимацийСоздание видео
4 месяца назад
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