Видеомонтажер для Ютуб канала / Монтаж Видео для Ютуба

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок72 просмотра

Доброго времени суток!

На ЮТУБ канал нужен видеомонтажер с опытом. Креативность и нестандартное виденье - приветствуется). 
Хронометраж у роликов 25-35 минут 

Очень хочется, внести что-то новое в монтаж.
Формат роликов - Тру Крайм 

Примеры каналов - https://youtu.be/8Z21yvseGF4?si=EwuOxckzwyWaNeos
https://www.youtube.com/@Shortsegorika
https://www.youtube.com/@pengbornofficial
https://www.youtube.com/@mamai11
https://www.youtube.com/@chernetsart
И так далее)

Так же нужно умение, делать разные плашки - подпишитесь, оставите комментарий и т.д. 
В ролике - очень важна динамика, игра планов, крупности, чтобы было все динамично, быстро.

Скорость выполнения - желательно до 5-7 дней. 

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
guest_1706186156149
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#1
Видеомонтаж
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