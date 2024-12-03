Требуется опытный Motion designer для создания 30-секундного рекламного ролика конференции для Instagram. Все необходимые материалы, включая сценарий и атрибутику бренда, будут предоставлены. Идеальная возможность для креативных профессионалов в области видеомонтажа.
Видеомонтажер для Ютуб канала / Монтаж Видео для Ютуба
Доброго времени суток!
На ЮТУБ канал нужен видеомонтажер с опытом. Креативность и нестандартное виденье - приветствуется).
Хронометраж у роликов 25-35 минут
Очень хочется, внести что-то новое в монтаж.
Формат роликов - Тру Крайм
Примеры каналов - https://youtu.be/8Z21yvseGF4?si=EwuOxckzwyWaNeos
https://www.youtube.com/@Shortsegorika
https://www.youtube.com/@pengbornofficial
https://www.youtube.com/@mamai11
https://www.youtube.com/@chernetsart
И так далее)
Так же нужно умение, делать разные плашки - подпишитесь, оставите комментарий и т.д.
В ролике - очень важна динамика, игра планов, крупности, чтобы было все динамично, быстро.
Скорость выполнения - желательно до 5-7 дней.
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