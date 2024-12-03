Доброго времени суток!



На ЮТУБ канал нужен видеомонтажер с опытом. Креативность и нестандартное виденье - приветствуется).

Хронометраж у роликов 25-35 минут

Очень хочется, внести что-то новое в монтаж.

Формат роликов - Тру Крайм



Примеры каналов - https://youtu.be/8Z21yvseGF4?si=EwuOxckzwyWaNeos

https://www.youtube.com/@Shortsegorika

https://www.youtube.com/@pengbornofficial

https://www.youtube.com/@mamai11

https://www.youtube.com/@chernetsart

И так далее)



Так же нужно умение, делать разные плашки - подпишитесь, оставите комментарий и т.д.

В ролике - очень важна динамика, игра планов, крупности, чтобы было все динамично, быстро.



Скорость выполнения - желательно до 5-7 дней.