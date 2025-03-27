Відеомонтажер (віддалено, на постійній основі)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок50 просмотров

WTG MEDIA PRODUCTION шукає досвідченого відеомонтажера для стабільної та постійної співпраці у віддаленому форматі. Монтуємо відеоогляди нерухомості в Іспанії та контент про цю країну.

🔗 Наші ресурси: 
• Сайт продакшену: media.wtgspain.com
• Портал з продажу нерухомості: wtgspain.com
• YouTube-канал: WTG Spain

✅ Вимоги: 
• Досвід монтажу від 2 років
• Володіння Premiere ProDaVinci ResolveAfter Effects
• Відчуття стилю, ритму та композиції
• Вміння підбирати музику, працювати з титрами та анімацією
• Відповідальність та дотримання дедлайнів
• Готовність монтувати 2–5 відео на тиждень

📽 Перед відгуком просимо переглянути наші Т\З:

  1. Хто ми та кого шукаємо: https://youtu.be/JYa6osJ3auQ?si=ppPuZU9gTUQl3R_H

  2. Як монтуємо відео про нерухомість: https://youtu.be/2u4BeOaCPc4?si=jaelmn75kZe3YYSN   

  3. Вимоги до блог-контенту: https://www.youtube.com/watch?v=h7Fjdwh9ngM   

📲 Контакти:
+34 611 058 253 — Viber / WhatsApp / Telegram

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