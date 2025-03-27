Требуются девушки для съемки 30-секундных видео по готовым сценариям. Задача: съемка 3 коротких роликов в день, легкий монтаж и озвучка. Оплата от 300 до 10 000 рублей в зависимости от просмотров. Одежда бренда предоставляется для съемок и остается у вас.
Відеомонтажер (віддалено, на постійній основі)
WTG MEDIA PRODUCTION шукає досвідченого відеомонтажера для стабільної та постійної співпраці у віддаленому форматі. Монтуємо відеоогляди нерухомості в Іспанії та контент про цю країну.
🔗 Наші ресурси:
• Сайт продакшену: media.wtgspain.com
• Портал з продажу нерухомості: wtgspain.com
• YouTube-канал: WTG Spain
✅ Вимоги:
• Досвід монтажу від 2 років
• Володіння Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects
• Відчуття стилю, ритму та композиції
• Вміння підбирати музику, працювати з титрами та анімацією
• Відповідальність та дотримання дедлайнів
• Готовність монтувати 2–5 відео на тиждень
📽 Перед відгуком просимо переглянути наші Т\З:
Хто ми та кого шукаємо: https://youtu.be/JYa6osJ3auQ?si=ppPuZU9gTUQl3R_H
Як монтуємо відео про нерухомість: https://youtu.be/2u4BeOaCPc4?si=jaelmn75kZe3YYSN
Вимоги до блог-контенту: https://www.youtube.com/watch?v=h7Fjdwh9ngM
📲 Контакти:
+34 611 058 253 — Viber / WhatsApp / Telegram
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 дней назад
- $8
Требуется склеить два видеофрагмента и стабилизировать изображение, чтобы скрыть следы записи с телефона. Проект включает в себя работу с анимацией и создание качественного финального материала.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт8 дней назад
- $5
Требуется выполнить монтаж одного ритмичного видео из множества видеоматериалов. Необходимо качественно обработать и скомпоновать видео, уделяя внимание ритму и динамике. Ожидается создание гармоничного и привлекательного конечного продукта.Видеомонтаж25 заявокЗакрыт8 дней назад
- $12
Необходимо записать видеоотзыв по предоставленному сценарию для сайта строительной компании в России. Отзыв должен быть о ремонте квартиры, длительность видео около минуты. Требуются несколько отзывов от разных исполнителей, пол и возраст не имеют значения.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт9 дней назад
- $10
Требуется выполнить видеомонтаж для сериала Бандитский Петербург, заблюрив эротические сцены. Задача включает скачивание сезонов, затем обработку кадров и заливку готового видео на облако с последующей отправкой ссылки.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется создать две видео-инструкции по техническому заданию для действующего калькулятора. Доступ будет предоставлен. Необходим видеоряд по функциям калькулятора и голосовое сопровождение с хорошей дикцией, предпочтительно женским голосом. Продолжительность каждого видео 3-5 минут. Видео будут размещены на YouTube и RuTube.Видеомонтаж4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется видеомонтаж 15-минутного видео для YouTube. Необходимо нарезать и обработать материал, добавив переходы и музыку. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.Видеомонтаж1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется помощник для создания коротких рилсов на психологическую тематику, включая вырезки из фильмов и мемов. Необходимо уметь анализировать тренды и монтировать рилсы. Ожидается выполнение тестового задания сегодня по предоставленному примеру.Видеомонтаж10 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Требуется оператор для срочной съемки видео роликов по заранее подготовленному сценарию. Локация съемки - центр Одессы или Аркадия. Условия и техническое задание будут обсуждены в сообщениях. Ожидаются предложения от фрилансеров.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт11 дней назад
- $5
Требуется записать видео-отзыв об обучении языку длительностью 10-20 секунд. Используйте заготовленный текст для создания видеоматериала. Ожидается качественный видеомонтаж и соответствие заданной длительности.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт13 дней назад