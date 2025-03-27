WTG MEDIA PRODUCTION шукає досвідченого відеомонтажера для стабільної та постійної співпраці у віддаленому форматі. Монтуємо відеоогляди нерухомості в Іспанії та контент про цю країну.

🔗 Наші ресурси:

• Сайт продакшену: media.wtgspain.com

• Портал з продажу нерухомості: wtgspain.com

• YouTube-канал: WTG Spain

✅ Вимоги:

• Досвід монтажу від 2 років

• Володіння Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects

• Відчуття стилю, ритму та композиції

• Вміння підбирати музику, працювати з титрами та анімацією

• Відповідальність та дотримання дедлайнів

• Готовність монтувати 2–5 відео на тиждень

📽 Перед відгуком просимо переглянути наші Т\З:

Хто ми та кого шукаємо: https://youtu.be/JYa6osJ3auQ?si=ppPuZU9gTUQl3R_H Як монтуємо відео про нерухомість: https://youtu.be/2u4BeOaCPc4?si=jaelmn75kZe3YYSN Вимоги до блог-контенту: https://www.youtube.com/watch?v=h7Fjdwh9ngM

📲 Контакти:

+34 611 058 253 — Viber / WhatsApp / Telegram