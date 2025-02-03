Требуется видеомонтаж для создания ролика длиной около 1 минуты, содержащего основные итоги работы компании, включая цифры и награды. Необходима графика и нарезки из архивных материалов. В дальнейшем планируется обновление данных в ролике. Заказ только для фрилансеров из России.