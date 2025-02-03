Видеонарезка (видеомонтаж) роликов для ютуб.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт20 заявок118 просмотров

Нужно просто нарезать видео по 3 минуты, шортсы для ютуб.

Потом выкладывать на ютуб канал.

Видеонарезка (видеомонтаж) роликов для ютуб

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YouTubeМонтаж видеороликовНарезка видео
3 месяца назад
guest_1738578954741
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