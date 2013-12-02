Видеообзор сайта на WordPress по ТЗ с красивыми заставками

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Закрыт6 заявок211 просмотров

Видеообзор сайта на WordPress по ТЗ с красивыми заставками

Функционал, возможности и пр.

Создать качественный видеообзор сайта Введение - заставка

прмиер сайта

увеличительное стекло

показ пример

- далее буквы - Хотите себе такое?

Пожалуйста - вы можете стать итд. получить - вот пример - скриншоты, промотка, поддержка.

Красивый голос девочки, легкая музыка

Получить, купить, оплатить

WordPress
9 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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