Видеоролик на главную страницу сайта/индивидуальный тур/

Видеоуроки о том, как работать с темами и плагинами WordPress. Это специализированные и ориентированные на конкретный круг клиентов продукты. Список тем и плагинов: [url=http://www.ait-themes.club/?tap_a=915-cdc43d&tap_s=9851-890a74]http://www.ait-themes.club?tap_a=915-cdc43d&tap_s=9851-890a74 [/url]Условия: длина видеоуроков от 2–10 минут, ясность и понятность интерпретации на русском языке, видео инструкция должна включать в себя также демонстрационный показ того, как изменения повлияют на итоговый продукт в конце — с точки зрения посетителей ...