Відеовідгук в зумі

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки20 просмотров

Шукається жінка для запису відеовідгуку в Zoom. Важливо мати професійний вигляд, відповідний фон без побутових елементів. Очікується якісна озвучка та загальний професіоналізм у відео.

Запись видеоотзывовОзвучка видео
месяц назад
guest_1732038910375
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Заявки фрилансеров

Давид
 
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