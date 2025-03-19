Требуется монтаж 30 видеороликов, включая установку логотипа и создание заставок для YouTube. Обеспечьте качественное редактирование и оформление видео.
Відеовідгук в зумі
Шукається жінка для запису відеовідгуку в Zoom. Важливо мати професійний вигляд, відповідний фон без побутових елементів. Очікується якісна озвучка та загальний професіоналізм у відео.
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