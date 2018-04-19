Видеозаставки к 9 мая

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Требуется сделать несколько анимированных видео заставок с тематикой праздника Дня победы. Стиль имеется.

6 лет назад
vasyukof
Юрий 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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