Видеозаставки к 9 мая

Нужно получить примерно вот такой результат https://www.youtube.com/watch?v=a_x2AH0BCls&t=2429s или этот https://www.youtube.com/watch?v=1ZqPEXO_o-M&t=44s Все необходимое есть...камера...микрофон освещение...мне не понятно как проводиться сама запись...с помощью каких програм?...особенно нюансы со звуком...ведь нужно что бы звук выходил из самой програмы(Fl Studio - по написанию музыки) ...