Восстановить неправильно завершенный видеофайл. Камера sony a6500

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Здравствуйте. Вот ссылка на файлы, если получится восстановить то выберу вас в качестве исполнителя и произведу оплату. 

https://drive.google.com/file/d/196mmpyWbnd8WOySiHDQCyzHtFIVHR2hN/view?usp=sharing

2 года назад
vitalij23942394
Виталий 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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