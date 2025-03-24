Я ищу видео монтажера, что бы смонтировать 2 видео (видео по 10-15 минут). Видео в стиле влога с разными интервью.

И тоже нужно сделать обложку для этого видео.

У меня Ютуб канал на тему криптовалюты, поэтому базовое понимание этой сфере, это плюс.