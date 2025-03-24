Создайте динамичный видеоролик для YouTube, собрав ключевые моменты матча из 20-60 минут сырья в итог 1 минуту. Необходимы резкие переходы, замедления, субтитры, фоновая музыка в стиле EDM и звуковые эффекты. Формат видео 1080p/4K, 60 FPS, срок выполнения 6-7 дней. Бюджет 3000–6000 ₽, обсуждается по опыту и портфолио.
Ютуб влог обработка про крипту
Я ищу видео монтажера, что бы смонтировать 2 видео (видео по 10-15 минут). Видео в стиле влога с разными интервью.
И тоже нужно сделать обложку для этого видео.
У меня Ютуб канал на тему криптовалюты, поэтому базовое понимание этой сфере, это плюс.
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