Ютуб влог обработка про крипту

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Открыт4 заявки22 просмотра

Я ищу видео монтажера, что бы смонтировать 2 видео (видео по 10-15 минут). Видео в стиле влога с разными интервью. 

И тоже нужно сделать обложку для этого видео.

У меня Ютуб канал на тему криптовалюты, поэтому базовое понимание этой сфере, это плюс. 

Дизайн обложекМонтаж видеороликов
10 часов назад
Антон
 
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Дмитрий
 
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Владислав
 
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#1
Видеомонтаж