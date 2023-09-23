Заменить текст видеоролика

ВидеомонтажЗавершен1 заявка1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо заменить текст рекламного видеоролика с английского на другие языки.
Перевод предоставляю.

4 месяца назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$40
3 дня
UAH
Очень комфортно работать с Петром! Отлично выполнена задача, где необходимо Пётр предлагал интересные варианты реализации проекта. Рекомендую Петра, как профессионала в своей области!
Спасибо Дмитрию за очередной интересный проект. Всякий раз получаю от него максимально подробное ТЗ, минимум исправлений, и оплату без задержек. Рекомендую!